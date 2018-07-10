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Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresi artık 4 yıl

Daha önce Bakanlar Kurulu kararı ile atanan Merkez Bankası Başkanı, artık Cumhurbaşkanı kararıyla atanacak.

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Merkez Bankası Başkanının görev süresi artık 4 yıl

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik yapıldı. 

Bakan görevlendirilecek

Bankanın hükümetle ilişkisi Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla sağlanacak.

Üyelerin görevleri, özel bir kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanmadıkça, banka dışında herhangi bir görev ile birleşemeyecek.

Görev süresi artık 4 yıl

Para Politikası Kuruluyla ilgili olarak, Merkez Bankası Başkanın önerisi üzerine atanacak üyeyle ilgili "müşterek kararla" ibaresi metinden çıkarıldı.

Başkan yardımcıları için en az 10 yıl çalışmış olma şartı ile 5 yıl süre ile atanması da metinden çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı atayacak

Merkez Bankası Başkanı, yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyelerinin 5 yıl olan görev süresi 4 yıl oldu.

Daha önce Bakanlar Kurulu kararı ile atanan Merkez Bankası Başkanı, artık Cumhurbaşkanı kararıyla atanacak. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Merkez Bankası, Bakanlar kurulu
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