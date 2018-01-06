Melikgazi Belediyesi atıktan 2 milyon lira kazandı

Kayseri'de ev, okul ve iş yerlerine dağıttığı özel poşetlerle çöp ve geri dönüşüm ürünlerini toplayan belediye ekipleri, atıkları özel araçlarla geri dönüşüm tesislerine getiriyor. Burada kategorilerine göre ayrıştırılıp işlenen atıklar, fabrikalara dağıtılıyor.

Geri dönüşüm hizmetlerini 49 personel ve 20 atık toplama aracıyla gerçekleştiren belediye, bir yılda 5 bin 300 ton kağıt, 260 ton cam, 60 bin litre atık yağ, 150 bin araç lastiği, 221 ton plastik, 452 ton naylon ve 182 ton pet şişeyi geri dönüşüme kazandırdı. Bu çalışmalar neticesinde belediyenin kasasına yıllık 2 milyon lira girmesi sağlandı.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, referans belediye olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyledi.

Geri dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Önceki çalışmalarımızda kağıt, cam ve plastik üzerine başlamıştık. Daha sonraki süreçte bu çeşitlemeyi artırmak suretiyle pil, lastik, atık yağ ve eski elbiseler gibi yaklaşık 12 kaleme ulaştık. Geri dönüşüm malzemelerini kaynağında toplayarak onları ayrıştırıp hem ekonomiye katkı sağlama hem de çevre kirliliğini önleme anlayışını hayata geçirdik. Daha sonraki süreçte bu çalışmaları yaptığımız araçları yeniledik. Daha önce çöp arabalarıyla yaptığımız bu işi daha profesyonel araçlarla yapmaktayız. Tabii bu çalışmalarımızı yaparken artık kapasitemizin de mevcut şartlar içerisinde ayrıştırma tesisleri bağlamında yeterli olmadığını gördük. Bunun üzerine günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern ve kapasitesi yüksek tesisimizi hayata geçirmek suretiyle çalışmalarımızı başlattık."

Büyükkılıç, çevreci bir belediye olduklarının altını çizerek, "Geri dönüşüm çalışmalarını 15 yıldır yapıyoruz. Kaynağında ayrıştırmayı ve toplamayı önemsiyoruz. Melikgazi, çevreci, temiz ve ekonomiyi önemseyen bir belediye." dedi.

Kaynak: AA