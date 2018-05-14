Mart ayı cari açık rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolara çıktı.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 608 milyon dolara yükselmesi, birincil gelir dengesi açığının 240 milyon dolar artarak 1 milyar 313 milyon dolara çıkması ve bir önceki yılın mart ayında 240 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesinin bu yılın aynı ayında 6 milyon dolar net çıkış kaydetmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 239 milyon dolar tutarında artarak 988 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1 milyar 238 milyon dolar oldu.

Ekonomistler, martta cari işlemler açığının 4,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, şubat ayı cari açık verisi 4 milyar 152 milyon dolardan 4 milyar 522 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 53 milyar 346 milyon dolardan 53 milyar 685 milyon dolara revize edildi.

Kaynak: AA