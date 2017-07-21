Malatya kayısısında hedef büyük

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da ürünün hasadı devam ederken, kurutulacak kayısıların tüm dünyaya ihraç edilmesi planlanıyor.

Malatya'nın en önemli gelir kaynaklarından ve 40 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı geçen sezon 111 ülkeye ihraç edildi. Kentteki 7 milyon 687 bin kayısı ağacından 672 bin 670 ton rekolte beklenen ürünün hasat ve kurutma çalışmaları devam ediyor.

Malatya Ticaret Odası Başkanı Gürsel Özbey, yaptığı açıklamada, yaş kayısı hasadının devam ettiğini ve üreticilerin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

Kayısı kurutma işlemlerine başladığını ifade eden Özbey, "Kayısının bu yıl rekoltesinin biraz fazla olması nedeniyle şu anda işçi sıkıntısı çeken üreticilerimizin olduğunu biliyorum. İnşallah onlar da bu sıkıntılarını giderecekler." diye konuştu.

Hedef dünyaya kayısı satmak

Geçen yıl 111 ülkeye gerçekleştirilen yaklaşık 79 bin 172 ton kuru kayısı ihracatından 290 milyon 672 bin dolar gelir elde edildiğini anımsatan Özbey, ürünün Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını hatırlattı.

Alınan tescille artık Avrupa'da rakip ürünlerin "Malatya kayısısı" adı altında satılamayacağını vurgulayan Özbey, şunları söyledi:

"Bir nevi koruma altına alındı. Biz bu arada ihracatçılarımızla bir araya gelerek bunu nasıl değerlendirebileceğimizi, kayısımızın hak ettiği değeri nasıl bulabileceğimizi konuşacağız. İnşallah burada da mutabakat sağlayacağız. Dünyadaki kuru kayısı fiyatlarını belirleyen Malatya olacak diye düşünüyorum. Malatyalı ihracatçının hedefi dünyada kayısı yemeyen devlet ve millet kalmasın. 222 ülke varsa biz tümüne kayısı satmak için mücadele ediyoruz."

Kuru kayısıda ihracat 10 gün içerisinde başlayacak

Kentte yaklaşık 10 gün sonra kuru kayısı ihracat sezonunun başlayacağını aktaran Özbey, 100 bin ton üzerindeki ihracat hedefini bu yıl da yakalayacaklarına inandığını belirterek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.