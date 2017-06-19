Küresel doğalgaz ihracatı 2 milyon metreküpe yaklaştı

Küresel enerji piyasalarında doğalgaz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 1 trilyon 840 milyon metreküpe yükseldi.

British Petroleum (BP) 2017 Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporundan yapılan derlemeye göre, geçen yıl dünya genelinde yapılan doğalgaz satışlarının yüzde 68'i boru hatları aracılığıyla, yüzde 32'si sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatı yoluyla gerçekleştirildi.

Rapora göre, 737 milyar 500 milyon metreküp doğalgaz boru hatlarıyla, 346 milyar 600 milyon metreküp de LNG olarak satıldı.

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl doğalgaz ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,8 artarak 1 trilyon 840 milyon metreküpe çıktı. Bu miktar 2015'te, 1 trilyon 340 milyon metreküp olarak kaydedilmişti.

Boru hattında Rusya, LNG'de Katar birinci

Geçen yıl dünyada boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ihracatında Rusya 190 milyar 800 milyon metreküple ilk sırada yer aldı. Rusya'yı, 109 milyar 800 milyon metreküple Norveç izledi.

Dünyada 2016'da boru hatları yoluyla en fazla doğalgaz alan ülke ise 99 milyar 300 milyon metreküple Almanya oldu. Bu ülkeyi, 82 milyar 500 milyon metreküple ABD takip etti.

Söz konusu dönemde küresel piyasada en fazla LNG satışı yapan ülke 104 milyar 400 milyon metreküple Katar oldu. Onu, 56 milyar 800 milyonluk satışla Avustralya takip etti.

Geçen yıl en fazla LNG talebi ise 108 milyar 500 milyon metreküple Japonya'dan geldi. Bu ülkeyi, 43 milyar 900 milyon metreküp LNG alımı yapan Güney Kore izledi.

Dünya genelinde 2016'da boru hatları ve LNG sevkiyatı halinde yapılan doğalgaz ticaretinin ülkeler bazında dağılımı ise şöyle:

Boru hatlarıyla en fazla doğalgaz ihracatı yapan ülkeler Satış miktarı (metreküp)

Rusya 190,8 milyar

Norveç 109,8 milyar

Kanada 82,4 milyar

ABD 60,3 milyar

Hollanda 52,3 milyar

Boru hatlarıyla en fazla doğalgaz ithal eden ülkeler Satış miktarı (metreküp)

Almanya 99,3 milyar

ABD 82,5 milyar

İtalya 59,4 milyar

Meksika 38,4 milyar

Çin-Hollanda 38 milyar

LNG formunda en fazla doğalgaz ihraç eden ülkeler Satış miktarı (metreküp)

Katar 104,4 milyar

Avustralya 56,8 milyar

Malezya 32,1 milyar

Nijerya 23,7 milyar

Brunei 21,2 miyar

LNG formunda en fazla ithal eden ülkeler Satış miktarı (metreküp)

Japonya 108,5 milyar

Güney Kore 43,9 milyar

Çin 34,3 milyar

Hindistan 22,5 milyar

Tayvan 19,5 milyar