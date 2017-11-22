Kasım ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında azaldı; Ekim ayında 67,3 olan endeks Kasım ayında 65,2 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi 84,6 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,8 oranında azalarak Kasım ayında 84,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 87,1 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında 90,4 iken, Kasım ayında %3,7 oranında azalarak 87,1 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 70,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi Ekim ayında 70,88 iken, Kasım ayında %0,1 oranında artarak 70,95 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 18 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi %14,4 oranında azaldı. Ekim ayında 21 olan endeks, Kasım ayında 18 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.