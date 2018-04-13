Karadenizli balıkçılar istedikleri av miktarına ulaşamadı

Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek av sezonuna buruk veda ediyor.

Sezona 1 Eylül 2017'de "Vira Bismillah" diyerek başlayan balıkçılar, palamuttan umduğunu bulamadı. Balıkçılar, hamsi avıyla biraz teselli bulsa da avlanan balık da beklentileri karşılamadı.

Sezonun ikinci yarısı olarak tabir edilen Ocak ayından itibaren de tezgahlar boş kaldı. Bu sezon avlanan balık miktarı hem balıkçı hem de vatandaşı memnun etmedi.

"Artık eskisi gibi 6 ay süreyle avlanma yapmak imkansız"

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, aşırı avcılıktan ziyade mevsimsel değişikliklerin avlanmayı önemli derecede etkilediğini söyledi.

Av sezonunun 6 ay sürmesine rağmen balıkçıların en fazla 1,5 ay denizde kalabildiğine işaret eden Mutlu, "Mevsimsel değişiklikler nedeniyle kendi karasularımızda balıkların durmadığını, göç ettiğini görüyoruz. Bunun nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Şu anda bu sene için palamutun iyi bir yavrulama dönemine girebileceğini görüyoruz ve hava sıcaklıkları da istenilen düzeyde gidiyor ama artık eskisi gibi 6 ay süreyle avlanma yapmak imkansız gibi" dedi.

"Hamsi avcılığı için kısa bir dönem oldu"

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan da Eylül ayında başlayan avcılık sezonunun 15 Nisan'da bitmesiyle 4 aylık av yasağı döneminin başlayacağını söyledi.

Sezonun palamut avcılığıyla başladığını anımsatan Arslan, palamudun bazı bölgelerde kısmen avlandığını, bunun beklentileri karşılamadığını belirtti.

Arslan, Kasım ayından itibaren 1,5 ay gibi bir süre hamsi avı yapıldığını ifade ederek, "Hamsi avcılığı için kısa bir dönem oldu. Aralık ayında hamsi karşı kıyıları geçti, daha sonra da bölgemizde hamsi avcılığı çok ama çok nadir yapıldı" dedi.

"Tekneler limanlara demirledi"

Arslan, Ocak, Şubat ve Mart ayı dahil avcılığın çok düşük miktarlarda gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sezon, yasaklar başlamadan önce bazı bölgelerde 1,5 ay önceden neredeyse kapandı, tekneler limanlara demirledi. Sezonun geneli umduğumuz gibi geçmedi, bu sezonu buruk şekilde bitiriyoruz. Çok bol avcılık olmadı, tabii ki bunun böyle olacağı yıllar öncesinden belliydi. Her yeni sezon, geçtiğimiz sezondan daha kötüye gidiyor. Geçen sezon palamut avcılığı iyiydi, bu yıl olmadı, özellikle gırgır tekneleri hamsi avından istifade etti."

Kaynak: AA