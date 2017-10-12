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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.015,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.015,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 151,8 152 151,5 151,7
Cumhuriyet Ata Lira 1.000,00 1.017,00 998 1.015,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 138 142 138 142
Lira(Tam) Ziynet 977 997 976 996
Yarım Ziynet 489 499 488 498
Çeyrek Ziynet 244 249 244 249
Etiketler: altın fiyatları, kapalıçarşı, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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