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Kanser cerrahisinde fark ücreti alınmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kanser cerrahisinde fark ücreti alınmayacağını açıkladı, "Hazırlıklarını yaptık." dedi.

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Kanser cerrahisinde fark ücreti alınmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan kanser hastalarını sevindirecek bir açıklama geldi.

Hazırlıklar tamam

Bakan Sarıeroğlu, önümüzdeki dönemde kanser cerrahisinin de fark ücreti alınmayan hizmetler arasında olacağını söyledi.

"Bunun hazırlıklarını da yaptık. 65 yaşında emekli edilme uygulaması 2036'dan sonra başlayacak. Burada maalesef eksik ve yanlış bilgiyle manipülasyon yapıyorlar.Türkiye'de henüz 65 yaşında emekli etme uygulaması başlamamış durumda." 

4 kanser ilacı daha geri ödemede

Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz Mart ayında 4 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını söyledi.

"Çok hassasiyetle ve titizlikle çalışıyoruz, kesinlikle maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Yine açıklayacağımız Resmi Gazete'ye gönderdik, 4 tane daha kanser ilacımızı geri ödeme listesine aldık, onun dışında çok sayıda ilacımız geri ödeme listesine girmiş durumda."

Kaynak: AA

Etiketler: kanser ilaçları, kanser, Jülide Sarıeroğlu
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