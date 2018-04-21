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Kalkınma Bakanı Elvan: Tarsus-Kazanlı ikinci Belek olacak

Kalkınma Bakanı Elvan, "Tarsus-Kazanlı bölgesinde yaklaşık 1 milyar dolarlık turizm yatırımı yapılacak. Burası Türkiye'nin ikinci Belek'i olacak." dedi.

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Kalkınma Bakanı Elvan: Tarsus-Kazanlı ikinci Belek olacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarsus-Kazanlı bölgesinde yaklaşık 1 milyar dolarlık turizm yatırımı yapılmasının planlandığını açıklayan Elvan, "Burası Türkiye'nin ikinci Belek'i olacak. Aşağı yukarı 10 kilometre kumsalı olan, arkası tamamıyla ormanlık bir bölge. Turizm açısından da oldukça cazip bir yer. Türk yatırımcılarımız oraya 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklar." diye konuştu.

Şu an itibarıyla uygulama projesine başladıklarını bildiren Elvan, bölgeye gelecekte özel bir ad verilebileceğini kaydetti.

Projenin temelini bu yıl atmayı planladıklarını anlatan Elvan, "Seçimden önce olur mu olmaz mı onu bilemiyorum, net bir şey söyleyemeyeceğim. Türkiye için son derece önemli bir yatırım ve aşağı yukarı 8 bin yatak kapasiteli bir yatırım olacak." ifadesini kullandı.

Proje alanında otellerin yanı sıra golf sahaları, sağlık merkezleri gibi tesislerin de yer alacağını belirten Elvan, proje tamamlandığında 5 bin kişilik istihdam oluşmasını beklediklerini söyledi.

Elvan, projenin ekonomiye, özellikle bölgede turizmin gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

"Çukurova Bölgesel Havaalanı 2019'da açılacak"

Çukurova Bölgesel Havaalanına ilişkin de konuşan Elvan, 30 milyon yolcu kapasiteli havalimanının altyapı çalışmalarının haziran sonu itibarıyla bitirileceğini bildirdi.

Bakan Elvan, havalimanının Adana ve Mersin arasında yer alacağını, bölgedeki illere hizmet vereceğini dile getirdi.

Elvan, havalimanının Mersin'e 40-45 kilometre uzaklıkta olacağını kaydederek, "Çukurova bölgesinin en önemli eksikliklerinden biri havaalanıydı. Bu havaalanının inşallah 2019 yılında üstyapısını da tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Tarsus, kazanlı, belek
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