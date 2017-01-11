Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği'nce (DOGÜNKAD) hazırlanan proje kapsamında kadının ekonomiye katılımı analiz ediliyor.

Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle uygulanan, "Diyarbakır İlinde Kadının Ekonomiye Katılımının Analizi Projesi" başladı.

Proje ile Diyarbakır'da kadının ekonomiye daha etkin katılımını sağlamaya yönelik, yerelde proje ve politikalar geliştirilmesi için işverenlerin kadın istihdam etmeye ilişkin tutumları ile istihdam edilen kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi hedefleniyor.

Başta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olmak üzere, turizm, imalat, sağlık ve hizmet gibi kentte öne çıkan sektörlerde, kadın istihdamının durumu, özellikle işverenlerin kadın istihdamına yaklaşımlarının ölçülmesinin amaçlandığı projede, elde edilen veriler ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Diyarbakır'da ilk kez uygulandığı belirtilen proje çerçevesinde ağırlıklı organize sanayi bölgesi (OSB) olmak üzere, turizm, sağlık, imalat gibi sektörlerde faaliyet yürüten yaklaşık 300 işletme sahibi ile yüz yüze görüşülecek. Şubat ayı sonunda tamamlanması öngörülen projede elde edilen sonuçlar, yayına dönüştürülecek.

Kadın istihdamı

DOGÜNKAD Başkanı Nevin İl, yaptığı açıklamada, dernek olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok sayıda kadın girişimci üye ile kadın istihdamı ve girişimciliği konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de kadın istihdamının daha çok kentleşme ve kırsal alandan göç gibi sosyal olgularla şekillendiğini ifade eden İl, kırdan kente göçün, kadınların kırsal alandan çekilmesi ile sonuçlandığını, bu gelişmenin de kadınların ekonomik aktivite oranının düşmesine yol açtığını kaydetti.

İl, sanayi sektörü alt dalları içinde en fazla istihdam yaratan sektörün imalat olduğunu belirterek, bu sektörde de kadınların diğer alt sektörlere göre daha çok çalıştığını dile getirdi.

İmalat sanayisinde kadınların daha çok tekstil ve gıda gibi emek yoğun sektörlerde ağırlıklı olarak istihdam edildiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ücretli veya maaşlı çalışanlardan sonra imalat sanayisinde istihdam oranlarındaki en büyük artış kendi hesabına çalışan kadınlar. Bu artış genelde girişimcilik, özelde de kadın girişimciliğinin desteklenmesiyle ilişkilendirilebilir. Nitekim son yıllarda kadın istihdamının artırılması kapsamında kadın girişimciliğini destekleyen programlara ağırlık verilmiş ve bu kapsamda daha çok kadına ulaşılması hedeflenmiştir. Bölgemiz ve Diyarbakır için de kadın istihdamındaki tablo Türkiye geneline benzerdir. Ancak TRC2 bölgesinde kadın iş gücüne katılım oranı yüzde 13,3, kadın işsizlik oranı yüzde 12,4, kadın istihdam oranı yüzde 11,7 ile Türkiye ortalamasının oldukça altında."

"Uygulanabilir politikaların geliştirilmesini destekleyecek"

"Türkiye'de genel olarak kadının ekonomiye katılımına dair yargılar bölgemiz ve ilimizde de yoğun olarak görülmektedir. Aynı şekilde sanayide kadın istihdamı belirli sektörlerde yoğunlaşmakta ve kadın işi olarak tanımlanan işlerde kadınlar daha düşük ücretlerde çalışmaktadırlar." ifadelerini kullanan İl, proje kapsamında kadın istihdamı için yereldeki algının belirlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

İl, proje doğrultusunda yapılacak araştırma ve analiz çalışması ile kentte kadınların ekonominin hangi alanında, ne şekilde var olduğu ve kadının bulunmadığı alanların, sektörlerin veya ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı alanların tespit edilmesinin sağlanacağını bildirdi.

Yerelden kadınlar ve işverenlerle yapılacak analiz çalışmasının, kadın istihdamına dair mevcut politika ve programların etkisinin de görülmesini sağlayacağına dikkati çeken İl, "Araştırma sahada uzman bir ekip tarafından işletme sahipleri ile yüz yüze gerçekleştirilecek. Analiz çalışması, kadın istihdamına dair daha etkin, uygulanabilir politikaların geliştirilmesini destekleyecektir." diye konuştu.

İl, Karacadağ Kalkınma Ajansının mali desteğiyle yürüttükleri projenin sonuçlarının akademisyenlerce değerlendirileceğini, yayına dönüştürülecek verilerin kadınlara yönelik konferansla kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. AA