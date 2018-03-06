İTO'dan Türk dizilerini yasaklayan MBC'ye rest

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran yazılı açıklamasında, bu kadar uydunun olduğu internet çağında insanların bu dizileri izlemesini kimsenin engelleyemeyeceğini belirtti.

Oran, "Bir kanal kapatılabilir belki ama Türk dizilerini yayınlayacak pek çok medya kuruluşu bulunur. Zira bu coğrafyada Türk dizilerine de Türkiye'ye de sempati büyük ve asıl rahatsızlık da bundan kaynaklanıyor. İnsansız uçaklara getirilen kısıtlamalar Türkiye'yi nasıl mal sahibi yaptıysa, bu yasakta ısrar ederlerse Türkiye bu ülkelerdeki izleyicilerine ulaşmak için daha zengin bir mecra ve kanal çeşitliliği oluşturarak yasağı fırsata çevirir" bilgisini verdi.

"Yasak kararı bizi daha fazla biler"

Eğer bir rest veya Türkiye'ye koyulmuş bir tavır varsa girişimciler olarak kendilerinin bu resti göreceğini vurgulayan Oran, "Yasak kararı bizi olsa olsa daha fazla biler" yorumunu yaptı.

"Türk yapımlarını engellemeye kimsenin gücü yetmez"

Yasaklama kararıyla yasağı koyanların kaybedeceğine işaret eden Oran, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Türk dizileri sadece Arap coğrafyasında değil dünyanın her yerinde ciddi iş yapıyor, ses getiriyor, milyonları adeta ekranlara bağlıyor. Türk dizileri kendi kalitesini sürdürdüğü sürece, Türk yapımlarını engellemeye kimsenin gücü yetmez. Su akar yolunu bulur. Bizim dizileri yasaklamak, onlar için daha az seyredilen kanal olmayı kabul etmek demektir. Öte yandan Arap dünyasına hitap etme anlamında MBC dışında da önemli mecralar var. Bunları değerlendiririz. Uydudan Türk yapımları için özel bir yayın yapmak da şüphesiz bir seçenek olabilir."

Oran, İTO olarak Türk film endüstrisini, dizi film ve içeriklerinin alınıp satıldığı MIPCOM, MIPTV Cannes ve ATF Singapur fuarlarına taşıdıklarını hatırlatarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı iş birliği ile sektör firmalarının film marketlerine katılmasını sağlıyoruz. Yabancı yapımcılarla satın alım heyetleri ile bir araya getiriyoruz. İstanbul Ticaret Odası çatısı altında sektörün önemli bileşenleriyle oluşturduğumuz Film Sektör Koordinasyon Kurulu ile geliştirdiğimiz stratejiler çerçevesinde Türk dizilerinin daha fazla film markette ve coğrafyalarda boy göstermesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Suudi MBC grubu Türk dizilerinin yayınına son vermişti

Suudi Arabistan'ın MBC Medya grubuna bağlı Alarabiya internet sitesinin haberine göre, grup sözcüsü Mazen Hayek, alınan karar gereği Türk dizilerinin MBC grubuna ait Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kanalların yayın akışı dışında bırakıldığını ve kararın bu aydan itibaren ikinci bir emre kadar uygulanacağını açıkladı.

Hayek, bu kararın yüksek kalitede Arap ve Körfez dizisi üretilmesine teşvik edeceğini ifade ederek, Arap dizilerinin bölüm maliyetinin 40 bin ila 100 bin dolar arasında olduğunu, Türk dizilerinin ise 250 bin dolar veya daha yüksek bir meblağa mal olduğunu kaydetti.

Lübnan'ın En-Nehar gazetesinin haberine göre, Hayek bu kararın arkasında kimin veya kimlerin olduğuna, kanal yönetiminden mi yoksa dışarıdan alınmış bir karar olup olmadığına değinmekten kaçındı.

Hayek'in, bu kararın profesyonel ve ticari olmanın ötesinde olduğunu belirttiği aktarıldı.

Gazete bu kararın gruba maliyetinin 50 milyon doları aştığına dikkati çekti.

Bu kararın halen MBC1, MBC4 ve MBC Drama kanallarında yayınlanmakta olan 6 dizinin kaldırılması anlamına geldiği ve kanalın büyük zarara uğrayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA