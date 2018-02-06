İşe giren gençlerin yetim aylığı kesilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen 2. Avrasya Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Çalıştayı'nda konuştu.

Sarıeroğlu, Türkiye'de son 15 yılda devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirildiğini söyledi.

"Teşvik uygulamalarımızı asgari ücret sınırından çıkarıyoruz"

Bakan Sarıeroğlu, yeni dönemde getirilecek düzenlemeler ve yeni gelişmeleri açıkladı.

"Yeni bir anlayışa geçiyoruz ilk defa. Bu sene inşallah denemesini gerçekleştireceğiz. Biz sadece istihdamın artmasını değil, istidam ile birlikte ücret seviyelerinin artması, çalışanlarımızın emeğinin karşılığını tam olarak almasını da istiyoruz. Sadece asgari ücret üzerinden değil, gerçekten yapılan işin gerekleri doğrultusunda hakları ne ise emeklerinin karşılığı ne ise o ücreti almasını hedefliyoruz. Bu bağlamda ilk defa teşvik uygulamalarımızı asgari ücret sınırından çıkarıyoruz. Prime esas kazancın üst limiti ile alakalı olarak sınırlarımızı belirlemiş durumdayız. İmalat sektörü bilişim sektörü bu bağlamda bu dönemde öncelikli sektörlerimiz."

"İşe girdikleri zaman yetim aylıkları kesilmeyecek"

Gençlerin çok önemli olduğunu ve bununla ilgili çok radikal kararların Meclis'te torba kanuna koyulduğunu anlatan Sarıeroğlu şunları söyledi:

"Genç kardeşlerimizin kendi ihtiyaç duyduğu alanda, kendilerinin belirledikleri yerde bir eğitim imkanına kavuşmasını sağlayacağız. 10 bin TL'ye kadar ulaşan bir kupon sistemi ile bize başvuracaklar, istedikleri şekilden eğitim almalarına imkan vermiş olacağız. Yine radikal bir bakış açısıyla gençlerimizin bundan sonra işe girdikleri zaman yetim aylıkları kesilmeyecek ve yeşil pasaportları iptal olmayacak. İnşallah vatandaşlarımızın hayatına dokunan bir vergi reformu gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak reformlarımıza devam edeceğiz. 2018 yılı için birinci önceliğimiz istihdam konusu. Sadece rakamsal gelişme değil vatandaşlarımızın refahı da bizim için önemli" diye konuştu.

"Türkiye, tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu temizliği sürdürecektir"

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına da değinen Sarıeroğlu, bu alanda çok ciddi algı operasyonlarıyla karşı karşıya kalındığına dikkati çekti.

"Uluslararası arenada bilgi kirlilikleriyle karşı karşıyayız. Kimsenin topraklarında bizim gözümüz yok. Hiçbir ülke, sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına sessiz kalmaz. Zeytin Dalı Harekatı sonrasındaki olumlu süreçlerde o bölgelere Suriyeli vatandaşların geri dönmesiyle ilgili de süreçleri başlatmış olacağız. Sivillerle ilgili hassasiyetimiz en yüksek seviyede. Kilis'te camimiz roketatarlarla ne hale geldi. Bunları gören hiçbir ülkenin kayıtsız kalmayacağına eminim. Türkiye tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu temizliği sürdürecektir. Hain FETÖ'yle içerideki mücadelemiz de devam ediyor. Türkiye bu konuda kararlıdır."

Kaynak: TRT HABER, İHA