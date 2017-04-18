İş dünyasından çağrı: Artık ekonomiye odaklanalım

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin anayasa değişikliğiyle ilgili referandum sürecini tamamladığını belirterek, yeni yönetim sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiğini hatırlattı.

Bu sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Özdemir, katılım oranlarına bakıldığında Türk demokrasisinin bu dönemeçten de güçlenerek çıktığını, sonuçta kazananın 80 milyonluk Türk halkı olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi güzel günlerin beklediğine yürekten inandığını ifade eden Özdemir, "Bundan sonra vakit kaybetmeden ülkenin gündemi ekonomiye dönmeli. Üretim ve istihdam konusuna dönük adımları bir an evvel atmalıyız." dedi.

"Sanayici önünü daha net görebilir"

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da referandumdan çıkan sonucun hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, "İnşallah, doğru bir karar verildiğini düşünüyorum. 'Evet' çıkmasıyla Türkiye'de koalisyonların önüne geçilmiştir. Böylelikle sanayici önünü daha net görebilir." diye konuştu.

Konukoğlu, bundan sonra ekonomiye odaklanmak gerektiğini belirterek, "Biz sanayiciyiz. Enerjimizi işimize, yatırıma, üretime, ihracata harcamalıyız. Yeni sistemin de buna uygun bir zemin vereceğini düşünüyoruz. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Türkiye'nin geleceği açıktır." ifadelerini kullandı.

"Bir an önce yeni reformlar yapılmalı"

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ise referandum sonucunun Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Bütün dünyaya bir demokrasi dersi verdik." dedi.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki dönem ve referandum beklentisinden dolayı iş dünyasının, önünü göremediği bir süreç yaşadığını ifade eden Kadooğlu, "Ama bunların hepsi geride kaldı. Artık geçmiş seçim dönemlerindeki siyasi kutuplaşmalardan çıkıp bugünden sonra özgürlüklere, demokrasiye ve ekonomiye odaklanmamızın zamanıdır. Bu süreci ülke olarak ekonomimizi ve demokrasimizi daha güçlü hale getirmek için kullanmalıyız. İç huzur ve barışı yeniden tesis etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Kadooğlu, kaybedilen süreçleri Türkiye'deki iş insanlarının çok kısa zamanda telafi edeceğini ve aradaki farkı kapatacağını belirterek, bir an önce yeni reformların yapılması gerektiğini söyledi.

"Türkiye'nin gücünü artıracak çalışmaların devamlılığını görmekten memnuniyet duyarız"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye'nin daha da güçlü bir birlik ve beraberlik içinde bundan sonra da her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inandığını kaydetti.

Kibar, "İş dünyasının temsilcileri olarak Türkiye'nin gücünü artıracak çalışmaların devamlılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.