  • 10 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.083
    EURO 5.03
  • BIST 110857.64
    ALTIN 175.178
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran'da dolar kuru sabitlendi

İran'da dolar kuru sabitlendi

İran'da riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine dolar kuru 42 bin riyale sabitlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İranda dolar kuru sabitlendi

İran devlet televizyonunun haberine göre, döviz piyasalarındaki sert dalgalanmalar üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında olağanüstü toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, alınan karar üzerine dolar kurunun bugünden itibaren 42 bin riyal olarak belirlendiğini söyledi.

İran riyali son haftalarda sert düşüş yaşadı

Ülkede döviz temini konusunda telaşa gerek olmadığını ifade eden Cihangiri, açıklanan fiyatın üzerinde döviz satışı yapılması halinde bunun "döviz kaçakçılığı" sayılacağını belirtti.

İran riyali döviz kurları karşısında son haftalarda sert düşüş yaşadı. Son haftalarda ilk kez 50 bin riyal sınırını geçen dolar, dün serbest piyasada 60 bin riyali de aşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: riyal, iran, dolar kuru
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER