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Buradasınız : » » İran, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na bağlanmak istiyor

İran, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na bağlanmak istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran'ın, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattına bağlanmak istediğini söyledi.

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İran, Bakü-Tiflis-Kars Demiryoluna bağlanmak istiyor

6. Küresel Bakü Forumu ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'na katılmak için Bakü'de olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran olarak ilk kez dörtlü toplantı yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bunun, Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede oynadığı rolün göstergesi olduğunu belirtti.

İran da demiryoluna bağlanmak istiyor

Toplantıda geleceğe dair bir yol haritası imzalayacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Yol haritamız, altyapı projeleri, ulaşım, enerji, ekonomi, ticaret, gümrük gibi konuları içeriyor. İleriki süreçte 4 ülke bu konuda ortak adımlar atacaktır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu açıldı. Şimdi İran da bu demiryoluna bağlanmak istiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı, 6. Küresel Bakü Forumu’nu da değerlendirerek, dünyada ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının, hoşgörüsüzlüğün arttığı bir ortamda buradan tüm dünyaya güçlü mesajlar çıkacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Tıpkı Azerbaycan'da ve Türkiye'de olduğu gibi birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz ve birbirimize saygı duymalıyız. Farklı inançlarda, etnik gruplarda olabiliriz fakat birbirimizin düşmanı değiliz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, Demiryolu, çavuşoğlu, bakü formu
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