İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 1,57, işçilik endeksinde yüzde 0,3 artış görüldü. 2017'nin aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,48, işçilik endeksi yüzde 14,56 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,18 artış yaşandı. Şubatta ocak ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,83, işçilik endeksi yüzde 0,22 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 18,58, işçilik endeksi yüzde 14,42 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 17,23 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,75, işçilik endeksi yüzde 0,56 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 18,15, işçilik endeksi yüzde 15,09 arttı.

Kaynak: AA