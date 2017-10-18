İki ilde doğalgaza yüzde 9 indirim

Gümüşhane ve Bayburt'ta doğalgaz tarifesinde 16 Ekim'den itibaren yüzde 9 oranında indirim yapıldığı bildirildi.

AKSA Doğalgaz Gümüşhane-Bayburt Bölge Müdürü Rahime Meydan, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Gümüşhane ve Bayburt illerinde 2017-2021 yılları arasında geçerli olacak doğalgaz tarife fiyatlarını belirlediğini aktardı.

Meydan, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını ve bu illerde 16 Ekim'den itibaren mevcut tarifeye göre yüzde 9 daha ucuz doğalgaz kullanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının doğalgaz kullanmaya başlaması, yeni konutların tümünün doğalgaza uyumlu inşa edilmesi ve tamamlanması ile doğalgaz tüketimi arttı. Artan bu kullanımı da gaz satış fiyatını dengeledi. Gümüşhane ve Bayburt illerini temiz havaya kavuşturmak, yaşam alanlarında ekonomik konfor sunmak için doğalgaz çalışmaları devam edecek. Çalışmalarında gece gündüz desteğini esirgemeyen Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'e teşekkür ederiz."