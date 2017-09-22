Iğdır mısır üretiminde de iddialı

Iğdır, bir çok meyve ve sebze çeşidinde olduğu gibi mısır üretiminde de iddialı hale geliyor.

Mikroklima iklimi dolayısıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak adlandırılan Iğdır'da Doğu Anadolu ve Türkiye'nin mısır ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanıyor.

Iğdır'ın da içinde bulunduğu Aras Vadisi'nin tamamına yakınında gerçekleştirilen mısır üretimi, çiftçiye gelir sağlarken hayvancılığa da katkı sağlıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Iğdır'ın mısır üretimi için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Üretimin her yıl arttığını belirten Yolcu, "Iğdır Ovası gerçekten verimli topraklara sahip, bundan dolayı da her türlü ürün üretilebiliyor. Çevre illerdeki yem fabrikaları besin değeri yüksek olduğu için özellikle Iğdır mısırını alıp üretmek istiyor. İlimizde yaklaşık 11 bin dekar dane mısır üretim alanımız, 27 bin dekar da silajlık mısır üretim alanımız var." dedi.

Mısır üretiminin bölge ekonomisine katkısı bulunduğunu aktaran Yolcu, "Mısır verimi ilimiz tarımı ve hayvancılık açısından çok önemli. Bu yıl yaklaşık 40 bin ton mısır üretimimiz olacağını tahmin ediyoruz, şu anda silajlık mısır hasadımız başladı, dekarda 5-6 ton mısır alma şansımız var. Bu hayvancılığın gelişmesi açısından çok önemli. Tane mısır hasadımız önümüzdeki günlerde başlayacak, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) de alım için kampanyaları var." diye konuştu.

"Mısır üretiminin hayvancılığa da dolaylı katkısı var"

Bölgede mısır üretimi yapan çiftçilerin iyi gelir elde ettiğini dile getiren Yolcu, şöyle konuştu:

"Yem fabrikalarının Iğdır mısırını tercih etmelerinin Iğdır'ın ekonomisine ve çiftçimizin gelirine önemli katkıları oluyor. Silaj, hayvan besleme açısından çok önemli. Silaj üretimimizi artırdığımızda bu silajla beslenecek hayvan sayılarımızı da arttırmış oluyoruz veya hayvanlarımız daha doğal beslenmiş oluyor. Mısır üretiminin hayvancılığa da bu şekilde dolaylı katkısı var."

Mısır üreticilerine çeşitli devlet desteklerinin de sunulduğunu anlatan Yolcu, "Bakanlığımızın hem silajlık hem de tane mısır üretimine prim desteklemesi var. Silajlık mısır üretimi yapılan alanlarda dekara 90 lira, onun dışında mazot ve gübre destekleri var. Tane mısırda da kilogram başına 3 kuruş, mazot gübre desteği olarak da 21 lira desteğimiz var." diye konuştu.