ICSG, 50’yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisini buluşturacak

İstanbul'da 25-26 Nisan'da düzenlenecek 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na (ICSG 2018) 50’yi aşkın ülkeden toplam 10 binin üzerinde sektör temsilcisi katılacak.

Kongreye 350'ye yakın global firma katılacak

Kongreden yapılan açıklamaya göre, kongre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun desteği ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği'nin (GAZBİR) stratejik partnerliğinde düzenlenecek.

Kongreye 350'ye yakın global firmadan katılım olacağı vurgulanan açıklamada, "ICSG 2018'e 50'yi aşkın ülkeden toplam 10 binin üzerinde sektör temsilcisi katılacak. Kongreye İngiltere, ABD, Nijerya ve Hindistan'ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden heyetler gelecek." ifadesini kullandı.

"Dünya enerji pazarında etkin rol almak bizim görevimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, ICSG 2018'in ülke açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade ederek, "Teknoloji hızla gelişiyor, artık akıllı olan sadece telefonlarımız, bilgisayarlarımız değil, evimiz, arabamız, klimamız, hatta buzdolabımızı bile akıllı olanlarla değiştiriyoruz. Bu bir tercih sebebi oluyor." dedi.

Akıllı sistemler, akıllı şehirler gibi kavramların ilerleyen günlerde daha da fazla ön plana çıkacağını kaydeden Arslan, şunları söyledi:

"Türkiye, yaklaşık 80 milyon nüfusu ve milyonlarca elektrik, su ve doğalgaz abonesiyle önemli bir pazar. Dünya enerji pazarında etkin rol almak bizim görevimiz. Piyasanın ihtiyaçlarına göre üreticilerin şekillenmesi, çözümlerin daha ekonomik ve teknolojik hale gelmesi, uluslararası iş birliklerinin gelişmesi açısından ICSG 2018'in büyük kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum."

Arslan, şebekelerde akıllı teknolojilerle karbon salınımını da her yıl binlerce ton azaltmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA