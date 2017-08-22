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Buradasınız : » » Hatay'da besiciler kurbanlık satışlarından memnun

Hatay'da besiciler kurbanlık satışlarından memnun

Hatay'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla satışa çıkarılan hayvanlara gösterilen ilgi, besicileri memnun etti.

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Hatayda besiciler kurbanlık satışlarından memnun

Hassa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Harun Demirci, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı bu yıl kurbanlık fiyatlarında artış olduğunu söyledi.

Yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satışa hazır hale getirdiklerini belirten Demirci, "Canlı hayvan kilogram fiyatı 20 lira civarında. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı da genel olarak 750 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Her boyutta, her bütçeye uygun kurbanlıklar alıcılarını bekliyor." diye konuştu.

Suriye sınırına çekilen beton duvarların ülkeye kaçak hayvan girişini büyük ölçüde engellediğini kaydeden Demirci, kurbanlık fiyatlarının son zamanlarda tatmin edici olduğunu dile getirdi.

Yetiştirdiği hayvanlarını Reyhanlı ilçesindeki pazara getiren Yasin Akkuş da satışlardan oldukça memnun olduğunu bildirdi.

Vatandaşların hayvanlar daha pazara gelmeden ahırlarda kurbanlık baktığını ifade eden Akkuş, ''Kurbanlıkların kilo fiyatı 18 ile 22 arasında değişiyor. Piyasa oldukça hareketli. Bayrama 8 gün kala hayvanlarımın yüzde 80'ini bitirdim." dedi.

Kırıkhan ilçesinde de kurbanlık satışı için Alsancak Mahallesi'nde kurulan pazar tamamlandı.

Koyunlarını pazara getiren Mehmet Erkoç, yaklaşık 450 koyunundan 330'unu sattığını, önceki yıllara göre satışlardan ve fiyatlardan memnun olduklarını kaydetti.

Kurbanlık almaya gelen vatandaşlardan Ali Yalaz ise fiyatların beklediğinden yüksek olduğunu, pazarlık yaparak bin liraya koyun aldığını ifade etti.

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