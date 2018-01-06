Hakkari'ye kış sporları için 10,5 milyon liralık yatırım

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan TRB-2 Bölgesi'ne hizmet veren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) uygulanacak ve yaklaşık 10,5 milyon liraya mal olması beklenen proje ile kentteki kış sporları merkezinin alanı genişletilerek daha donanımlı hale getirilecek.

Valilik toplantı salonunda "Hakkari Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi"nin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, projenin hayata geçirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hakkari'de gençler, sporcular ve halkın kullanımına sunmayı hayal ettikleri bir tesisin başlangıç aşamasında olduklarını anlatan Toprak, şöyle devam etti:

"Şu anda tanıtımını yaptığımız tesis hem bizlerin hem Hakkari'nin hem spor ve kayak camiasının her yönüyle çok daha fazla övünebileceği büyüklükte bir tesis. Şu anda 135 metre kot farkının olduğu teleski hat uzunluğunun 600 metre, pist uzunluğunun da yaklaşık 700-800 metre diyebileceğimiz bir tesisimiz var. Bu da yıllardır hizmet veriyor. Yapanlara teşekkür ediyorum. Fakat bu yeni yapacağımız tesis kot farkı 500 metre. Sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünyada da ciddi kabul edilen, dünya şampiyonaları için sporcu arkadaşlarımız bilir, 300-350 metre istenir. Biz 500 metrelik bir kot farkı olan Şivekür Tepesi'nin zirvesine kadar olan 3 bin metreye çıkarıyoruz."

Kayak merkezinin 2 bin 500 rakımda olduğunu belirten Toprak, "Şu andaki teleskinin gitti yer 2 bin 630 metreye kadar. Halbuki bu dört oturaklı telesiyejimiz ile biz sporcuları ve kayakseverleri 3 bin metreye çıkarıyoruz. 500 metrelik bir kot fakı doğuyor. O dağın da bütün yamaçlarını pist olarak kullandığımız zaman herhalde 20-30 kilometre civarında kayakçılarımızın ve kayakseverlerin kullanabileceği bir pist alanı ortaya çıkıyor." dedi.

Toprak, DAKA'nın projeye 8 milyonun üzerinde bir katkı sağladığını ifade etti. Valilik'in de Özel İdare olarak 2,5 milyon lira civarında katkı sağlayacağını aktaran Toprak, "İlimize, telesiyej, sedyeli kar motosikleti alımı, kar üstü pist hazırlama aracı alımı, giriş kapısı, turnike sistemi, aydınlatma, kamera sistemi, güvenlik ve danışma bürolarının tamamlanması ve tesis kapasitesinin artırılması gibi muhteşem bir projeye şu an imza atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Projenin ihalesinin 10 gün içinde başlayabileceğini anlatan Toprak, "Mart, nisan ayında kazmayı vurup, direkleri dikmeye başlayıp, inşallah gelecek sene sonbahara kadar bu işi tamamlamak, kışın bütün sporcu ve kayakseverlerimizin hizmetine sunmayı istiyoruz." diye konuştu.

Toprak, desteklerinden dolayı hükümete, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'a, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç'a, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve DAKA Yönetim Kurulu üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

DAKA Genel Sekreteri Güray da "Proje uygulayıcısı kurum Hakkari İl Özel İdaresi, işletmecisi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, iştirakçileri de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Hakkari Kayak Antrenörleri Gençlik ve Spor, Hakkari Emek Spor, Hakkari Doğa Sporları Gençlik ve Spor kulüpleridir. Kuruluşumuzdan itibaren en yüksek hibeli projemizdir. Bunu oldukça önemsiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Toprak ve Güray, 10,5 milyon liraya mal olması beklenen projenin protokolünü imzaladı.

Toprak, daha sonra Merga Bütan Kayak Merkezi'ne geçerek incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla kayak yaptı.

Kaynak: AA