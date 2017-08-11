Haftanın son işlem günü piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,26 azalarak 106.438,47 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.361,94 puan değer kaybetti. Dün 107.800,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 396,67 puan ve yüzde 0,37 azalışla 107.403,75 puandan başladı. Endeks en düşük 106.075,51 puanı, en yüksek ise 107.533,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 0,64, sanayi endeksi yüzde 1,56, teknoloji endeksi ise yüzde 1,55 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 61'i değer kazandı, 322'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D) ve Koza Anadolu Metal oldu.

Altının onsu 1.287,45 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,40, bileşik getirisi yüzde 11,72 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1757, sterlin/dolar paritesi 1,2961, dolar/yen paritesi 109,07 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5520 liradan, avro 4,1770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.287,45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,63 dolardan işlem görüyor.