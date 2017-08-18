  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Haftanın son işlem günü altın fiyatları

Altının gram fiyatı, ons fiyatındaki yükselişle 146 liranın üzerinde seyrediyor.

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Haftanın son işlem günü altın fiyatları

Altının gramı, dün 146,27 liraya kadar yükseldikten sonra günü 145,96 liradan tamamladı. Altının ons fiyatındaki yükselişle bugün 146,85 lira ile son bir haftanın en yüksek seviyesini gören gram altın, saat 10.55 itibarıyla 146,75 lira seviyelerinde bulunuyor.

Bu hafta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ve dün İspanya'daki terör saldırısı sonrası yükselişe geçen altının ons fiyatı, bugün 1.295,05 dolar ile yaklaşık 2,5 ayın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,38 artışla 1.293,60 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

Etiketler: altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
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