Haftanın kazandıran yatırım araçları

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftayı yüzde 2,41'lik yükselişle 94.655,31 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 1,40'lık artışla 125.047,60 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,73'lük yükselişle 99.849,91 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 5,29'luk primle 59.280,13 puana yükseldi.

Bu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 1,77'lik artışla 92.167,01 puana, Bankacılık Endeksi de yüzde 1,15'lik yükselişle 163.040,90 puana tırmandı.

Yeşil Yatırım Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Yeşil Yatırım Holding olurken, şirket hisseleri yüzde 61,30 değer kazandı. Bunu yüzde 27,66'lık artışla Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 25'lik yükselişle de Kervansaray Yatırım Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 15,94 ile Martı Otel İşletmeleri oldu. Bu hisseyi yüzde 13,95'lik düşüşle Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret ve yüzde 11,54'lük azalışla Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 42 milyar 349 milyon 496 bin 600 lirayla Koç Holding, 40 milyar 278 milyon lirayla Garanti Bankası, 38 milyar 40 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın da döviz de düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,93'lük düşüşle 144,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,98'lik azalışla 966 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada avro ve dolar bu haftayı kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,63'lük düşüşle 3,5480 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,85'lik azalışla 3,8670 liraya geriledi.

Geçen hafta 4,6690 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 1,63'lük düşüşle 4,5930 lira olarak gerçekleşti. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,00'lik kayıpla 3,5800 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47, yatırım fonları yüzde 0,16 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.