Güvensiz ithal ürüne izin çıkmadı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, ithalatta ağırlıklı olarak belge üzerinden denetlenen, aralarında oyuncak, cep telefonu, ampul, avize, televizyon, beyaz eşya, pompa, traş makinası, priz, elektrikli el aletleri gibi ürünlerin de yer aldığı tüketici ürünlerinin temmuz ayı ortasından itibaren bakanlığınca da teste tabi tutulmaya başlandığını anımsattı.

Zeybekci, söz konusu ürünlere basılan "CE" işaretinin, aslında bu testlerin yapıldığını ve ürünün güvenli olduğunu gösterdiğini ancak özellikle Uzakdoğu’dan gelen ürünlerde test raporlarında eksiklik veya hatalarla sıkça karşılaşıldığını dile getirdi. Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şüphe halinde, TSE veya Ekonomi Bakanlığı denetmenleri raporu düzenleyen kuruluşla temasa geçerek raporun doğruluğunu teyit eder. Son dönemde çok sayıda raporun 'doğru olmadığı' tespit edildi ve bu raporları ibraz edenlere idari müeyyide uygulandı. Bu tür raporların büyük kısmının ise Çin’den yapılan ithalatla ilgili olduğunu tespit ettik. Konuyla ilgili Çin makamlarıyla yapılan temaslardan ise bir sonuç alamadık. Bu nedenle 17 Temmuz'dan itibaren riskli görülen ithal ürünler test edilmeye başlandı. Uygulamanın başladığı dönemde gümrük ve laboratuvarlarda oluşan yığılmaların önüne geçilmesi için uygulamaya yönelik bazı önlemler alındı. Son iki ayda gümrüklere gelen yaklaşık 27 milyon üründen 2 bin 700 numune aldık ve test ettik. Bunlardan yaklaşık 400’ü uygunsuz sonuçlandı. Uygunsuz sonuçlanan testler nedeniyle ithaline izin verilmeyen ürün sayısı ise yaklaşık 1 milyon adettir. Bunun yaklaşık 290 bin adedi oyuncak."

"En çok uygunsuzluk oyuncaklarda"

Bakan Zeybekci, söz konusu testler sonucunda en çok uygunsuz olduğu tespit edilen ürün grubunun oyuncaklar olduğunu bildirerek, bakanlığınca gerçekleştirilen testler sonucunda oyuncaklarda karşılaşılan uygunsuzluklar arasında bebekler için hayati tehlike oluşturan küçük parça ve sivri kenar testlerinde uygunsuzluk, elektrikli oyuncakların adaptörlerinde, akülü arabaların akü ve adaptörlerinde güvensizlik, plastik ürünlerde limitlerin üzerinde kimyasal madde gibi bulguların yer aldığını anlattı.

Söz konusu ürünlerden avizelerin yaklaşık yarısında, saç kesme ve traş makinaları ile aydınlatma gereçlerinin üçte birinde, ekmek kızartma makinalarının beşte birinde güvensizliğe rastlandığını kaydeden Zeybekci, "Örneğin Kurban Bayramı öncesi ithal edilmek istenen yaklaşık 2 bin elektrikli kıyma makinası güvensiz bulundu ve ithaline izin verilmedi." diye konuştu.