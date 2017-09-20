  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.49
    EURO 4.191
  • BIST 104924.14
    ALTIN 147.268
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı ne kadar?

Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 147,1 liradan alıcı buluyor

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gram altın fiyatı ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 147,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün 146,4-147,5 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 147 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne ise yatay bir başlangıç yaptı ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 147,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 985 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,28'lik yükselişinin ardından bugün sınırlı da olsa değer kazanarak, şu dakikalarda 1.313 dolardan alıcı buluyor.

Etiketler: Altın fiyatı, gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER