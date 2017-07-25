Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rezervasyon iptalleri olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, şimdiye kadar çok rezervasyon iptalinin görülmediğini söyledi. Kurtulmuş, "Bir tereddüt görünüyor olsa da rezervasyon iptali görünmüyor. Kısa süre içinde politik gerginlik azalırsa özellikle turizm mevsiminde fazla etkilenmeden bu işi atlatırız.'' diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Turizmcileri dinleyecek misiniz?" sorusuna Kurtulmuş, ''Ben de anlatacağım, onları da dinleyeceğiz. Bundan sonra farklı şehirlerde bölgesel olarak sorunları dinleyeceğiz. Yurt dışındaki ataşeleri harekete geçirmemiz lazım." yanıtını verdi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin kış turizmi, sağlık turizmi gibi alternatif turizm açısından çok zengin olduğunu vurgulayarak, bu zenginliği değerlendirme temennisinde bulundu.

Turizmle siyasetin ayrı tutulması gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:

''Ülkeler arasında zaman zaman gerginlikler olur, yakınlaşmalar olabilir. Özellikle Avrupa ile ilişkilerimiz tekdüze bir çizgide gelişmiyor. Çok yakınlaştığımız zamanlar var, çok iplerin gerildiği zamanlar var. Benim Alman siyasetçilere tavsiyem şudur, siyasetteki gerginlikleri azaltma yolu olarak turizmi görsünler. Siyaset üzerinden turizme laf söylemek yerine, turizm üzerinden siyasetin gerginliklerini azaltacak imkanlara odaklansınlar. Türkiye'nin her şehri, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin her şehri kadar güvenlidir. Siyasetin turizmi bir şekilde etkilemesi yerine, turizmin siyaseti dengelemesi ya da turizmin siyaseti bir şekilde yumuşatmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim.''