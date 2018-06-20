Fındık üreticilerine ilaçlama uyarısı

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık bahçelerinde, külleme hastalığının varlığını hissettirmeye ve Amerikan beyaz kelebeğinin de hatırı sayılır ölçüde zarara yol açmaya başladığını belirtti.

"Bahçelerin durumu ve fındık rekoltesi ile ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor"

Sebahattin Arslantürk, 2018 ürünü fındık olgunlaşmaya devam ederken, bahçelerin durumu ve fındık rekoltesi ile ilgili çalışmaların da aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Fındık bahçelerini gezdiğini belirten Arslantürk, dalda fındık olsun olmasın yılın 12 ayı düzenli aralıklarla Sakarya'dan Artvin'e kadar ziyaret ettiği bahçeleri yeniden gezerek başta külleme hastalığının etkileri ve daldaki fındığın durumu ile ilgili tespitlerde bulunduğunu söyledi.

"Bahçelerin incelenmesi gerekiyor"

Sebahattin Arslantürk, rekolteyi gerçekçi olarak tahmin edebilmek için düzenli aralıklarla bahçelerin gezilmesi ve incelenmesi gerektiğine dikkat çekti:

"Biz de bunu yapıyoruz. Birileri gibi, oturduğumuz yerden ya da sadece bir kere bahçelere giderek durum tespitinde bulunmuyoruz. O nedenledir ki bizim tahminlerimizin isabet oranı yüksek oluyor. Bu geçtiğimiz yıl ya da önceki yıllardaki rekoltelere bakıldığında kolaylıkla anlaşılır. Örneğin geçen yılın 680 bin ton olarak açıklanan, dahası bazı çevreler tarafından 600 bin tona kadar çekilen rekolte rakamları 750 bin tona doğru gitmektedir."

Üreticilere ilaçlama tavsiyesi

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık üreticilerine tavsiyelerde bulundu:

"Bahçelerde, külleme hastalığının varlığını iyiden iyiye hissettirmeye, Amerikan beyaz kelebeğinin de hatırı sayılır ölçüde zarara yol açmaya başladığını tespit ettik. Üreticilerden verim ve kalite kaybının önüne geçmeleri için mutlaka mücadele ve ilaçlama yapmalarını istiyoruz."

Kaynak: AA