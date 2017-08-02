  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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EPDK, akaryakıt şirketlerine ceza yağdırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 11 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 305 bin 558 lira ceza verildi.

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EPDK, akaryakıt şirketlerine ceza yağdırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 11 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 305 bin 558 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sisteminin kurulu olmaması ve fiilen faaliyete geçirilmemesi, akaryakıt fiyat panosu olmaması, lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı satış yapılması ve faaliyette bulunması, istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali, otomasyon sisteminin çalışmadığı tank ve pompalardan akaryakıt ikmali, dağıtıcı harici bir kaynaktan akaryakıt ikmali, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapılması, vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması ve numunelerin solvent ve yağdan oluştuğunun tespit edilmesi gibi sebeplerle 11 akaryakıt şirketine, 67 bin 692 lira ile 1 milyon 450 bin 87 lira arasında değişen miktarlarda toplam 4 milyon 305 bin 558 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 6 şirketten de yazılı savunma istedi.

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK, akaryakıt şirketi, resmi gazete
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