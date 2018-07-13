Enflasyonla mücadele öncelikli hedef

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk kabine toplantısı sonrası yeni dönemin yol haritasını açıkladı.

Öncelikleri; "Bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformlar" olarak sıraladı.

İşte atılacak adımlar

Öncelikli hedef ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadele.

Maliye politikası, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacak.

Orta Vadeli Program

Ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta Vadeli Program’da ilan edilecek.

Bu plan, enflasyonu kısa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturulacak.

Bütçe harcamaları kontrollü

Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan sonra, maliye politikası ve bütçe parametreleri bu ara hedefleri esas alınacak.

Bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyum amaçlanacak.

Enflasyon şokları yaşanmayacak

Sadece bütçe dengesi değil, aynı zamanda harcama kontrolü üzerinden kurallı ve öngörülebilir bir çerçeve olacak.

Böylelikle enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamalarından gelen öngörülmeyen şoklar asgariye inecek.

Vergi yükü dengelenecek

OVP çerçevesinde, bütçe gelirleri tarafında ise vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşacak.

Kaynak: TRT Haber