Düzce bir ayda 2 bin ton fındık ihraç etti

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018 yılı ocak ayı faaliyet raporunda, çiftçilerin eğitim çalışmaları ve yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, il genelinde fındık külleme hastalığı, Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı, bitkisel üretim desteklemeleri konularında 35 çiftçiye eğitim verildiğini aktarıldı.

Kentin, fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir yere sahip olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 Ocak ayı içerisinde AB ülkelerine 2 bin 80 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir. İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine AB ülkelerine ihraç edilen fındık için sertifika düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca 418 ton diğer gıda maddeleri ihraç edilerek sertifika düzenlenmiştir. Ay içerisinde ayrıca hayvancılık, su ürünleri ve kırsal kalkınma alanında birçok çalışmaya imza atılarak çiftçilerimize destek verilmiştir."

Kaynak: AA