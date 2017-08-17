Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün 3,5397 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları sonrası düşüşe geçerek günü yüzde 0,55 azalışla 3,5160'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,15 artarak saat 10.10 itibarıyla 3,5216 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 değer kazanarak 4,1450'den, sterlin/TL de yüzde 0,14 yükselişle 4,5410'dan işlem görüyor.

FOMC'nin 25-26 Temmuz’da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklar dün akşam yayımlandı. Fed yetkilileri, son toplantılarında, bilanço küçültmeye eylül ayında başlanması konusunda uzlaşırken, faiz politikasında anlaşamadı.

Fed tutanakları öncesi 94,10 seviyesinde olan dolar endeksi, açıklamalar sonrası 93,46'ya geriledi. Bugüne değer kaybıyla başlayan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 azalışla 93,48 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise tutanaklar sonrası 1,1779 seviyesine kadar yükselmesine karşın günü yüzde 0,27 artışla 1,1767'den tamamladı. Parite, bugüne kısmi değer kaybıyla başlamasının ardından 1,1765 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik siyasi risklerin dolar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın bugün yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5150 seviyesinin destek, 3,5530'un ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.