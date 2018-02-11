Deniz kaynaklarını koruma altına alan Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) çerçevesinde düzenlenen "Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşma" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Roma'da 22 Kasım 2009'da düzenlenen anlaşmada, tarafların BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Anayasası'nın 14. maddesi uyarınca FAO çerçevesinde uluslararası bir anlaşma imzalama gereğini kabul ederek mutabık kaldığı hususlar yer alıyor.

Etkin liman devleti önlemlerinin uygulanması yoluyla yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığı önlemeyi, caydırmayı ve ortadan kaldırmayı ve bu yolla canlı deniz kaynaklarının ve deniz ekosistemlerinin uzun vadeli korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan anlaşma, uygulama, uluslararası hukuk ve diğer uluslararası araçlarla ilişki, ulusal düzeyde entegrasyon ve koordinasyon, iş birliği ve bilgi alışverişi, limanların kullanımı, denetim ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi gibi konulara dair genel hüküm ve hususları içeriyor.

Kaynak: AA