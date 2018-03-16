Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: ABD, petrolü siyasi sopa olarak kullanıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber’de yayınlanan Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24 programının konuğu oldu. Ertem, Necmettin Batırel’in sorularını cevapladı.

“Kurdaki yükseliş siyasi”

Döviz kurlarındaki yükselişin gerekçelerini anlatan Cemil Ertem, “Türkiye’de geçmişten kalan kuru tartışma alışkanlığı var. Eskiden sabit kur politikası vardı, bunun sonucunda da ekonomik krizler çıkıyordu. Ardından radikal IMF programları uygulanıyordu. Bu adeta sömürü sistemiydi. Şimdi Türkiye çok farklı yerde, dalgalı kur politikası uyguluyoruz. Enflasyon beklentisi, tahvil faizleri, faiz oranları gibi ekonomik verilere baktığımızda kuru yukarı çekecek bir durum yok. Kur yükselişleri esasında siyasi nedenlerden kaynaklanıyor. IMF raporu ve Moody’s’in not indirmesi tamamen siyasi.” dedi.

“Dolara el atanların eli yanabilir”

Türk ekonomisinin doların mevcut durumunu daha önce test ettiğini ve yara almadan çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, “Piyasa oyuncularının göremediği birçok şey olabilir. Buralardan dolara el atanların eli yanabilir. Dolar tedarik etmesi gereken ekonomi oyuncuları bu seviyeden talep yapmasın. Nasıl hızlı bir çıkış olduysa, hızlı bir normalleşme de olabilir.” ifadelerini kullandı.

“ABD, petrol fiyatlarını siyasi sopa olarak kullanıyor”

Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açığı rahatlatacağını vurgulayan Ertem, “Petrol fiyatlarındaki düşüş enerji tarafında bizi olumlu etkiyecektir. ABD, petrol fiyatlarını siyasi sopa olarak kullanıyor. Güçlü petrol rezervleri olan ülkelerdeki siyasi riskler azaldıkça petrol fiyatları aşağı düşebilir.

“Ara malı ithalatını çözmemiz gerekiyor”

Cari açıkta endişe edecek bir durum olmadığını belirten Cemil Ertem, “Ara malı ithalatı çözmemiz gerek sorun. Bununla ilgili çok ciddi adımlar önümüzdeki günlerde atılacaktır. Türkiye, ekonominin temel sorunlarını çözmek için kendi sanayisini destekleyecektir. Yapılacak reformlarla enflasyonda ve cari açıkta ciddi düşüş olacaktır. Üretimdeki sorunlar düzeltilince cari açık ve enflasyon düşecektir.”

“İşsizlikte düşüş trendine girdik”

Ertem, “Türkiye çok ciddi istihdam yaratan bir ülke, işsizlikte düşüş trendine girdik. 2017’deki adımlar bunda çok etkili oldu. Hedef, genç işsizlikteki oranı düşürmek. Bunun için okul-sanayi ilişkisini artırmaya yönelik adımlar atılacaktır.

Kaynak: TRT Haber