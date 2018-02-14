Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 87 bin yabancıya çalışma izni verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca geçen yıl 87 bin yabancıya çalışma izni verildi. İzin verilenlerin yüzde 24'ünü Suriyeliler oluşturdu.

Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Türkiye'de çalışma izni alabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurdu. Bunları titizlikle inceleyen bakanlık, 2017 yılında yapılan yaklaşık 100 bin başvurudan 87 bin 190'ını onayladı.

Başvuruların 3 bin 631'ini reddeden bakanlık, 13 bine yakın dosyayı ise çeşitli gerekçelerle iade etti. İnceleme aşamasında bulunan bin 762 başvuru ise henüz karara bağlanmadı.

Dünyanın dört bir yanından başvuru yapıldı

Bakanlığın izniyle geçen yıl 20 bin 970 Suriyeli Türkiye'de çalışmaya başladı. Suriyeliler, çalışma izin verilenlerin yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturdu.

Suriyelileri, 7 bin 317 kişiyle Gürcistan, 6 bin 360 kişiyle Kırgızistan, 5 bin 761 kişiyle Ukrayna, 4 bin 288 kişiyle Çin, 3 bin 847 kişiyle Türkmenistan, 3 bin 55 kişiyle Hindistan, 2 bin 465 kişiyle Özbekistan, 2 bin 449 kişiyle Azerbaycan ve 2 bin 390 kişiyle Rusya uyruklular izledi.

Çalışma izni verilenler arasında 960 Alman, 956 İngiliz, 983 ABD'li, 649 İtalyan ve 543 Fransız da bulunurken, Türkiye Finlandiya'dan Meksika'ya, Japonya'dan Brezilya'ya, Estonya'dan Peru'ya kadar dünyanın dört bir yanından insana iş kapısı oldu.

Bakanlık tarafından 2011'de 17 bin 467, 2012'de 32 bin 277, 2013'te 45 bin 834, 2014'te 52 bin 304 ve 2015'te 64 bin 833, 2016'da ise 73 bin 584 kişiye çalışma izni verilmişti.