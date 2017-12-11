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Bütçe maratonu bugün başlıyor

TBMM'de, bütçe görüşmeleri saat 13.00'te başlayacak. Tasarı için Genel Kurul'da açılış konuşmaları yapılacak.

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Bütçe maratonu bugün başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başlıyor.

Meclis Genel Kurulunda, bugün 2018 yılı bütçe tasarısının açılış konuşmaları yapılacak. Meclis Genel Kurulu, saat 13.00'te toplanacak. 

2018 bütçe tasarısının sunuşunu, Maliye Bakanı Naci Ağbal yapacak. Ardından 4 siyasi parti adına yapılacak konuşmalara geçilecek. 

Liderlerden, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacak.

Genel Kurulda yarından itibaren, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri, aralıksız 12 gün sürecek.

Görüşmeler boyunca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi alınmayacak.  

TRT HABER
 

Etiketler: bütçe görüşmeleri, tbmm
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