Buğday üreticisinin yüzü gülüyor

Bilecik'te hububat hasadıyla birlikte üreticilerin yoğun mesaisi başladı.

İl genelindeki 268 bin 450 dönümlük buğday tarlalarında işçiler gün boyu çalışıyor. Hava şartlarının da uygun olması nedeniyle bölgede buğday üretiminde geçen seneye göre yüzde 25-30'luk artış bekleniyor.

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, yaptığı açıklamada, buğdayda fiyatların açıklamasının ardından tüm üreticilerin bu sene çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) buğdayda fiyatı kilogramı en düşük 0,800, en yüksek 0,940 lira ve üzeri olarak açıkladığını anlatan Sevinen, "Bir ay boyunca TMO burada alım yapacak. TMO ilimize gelmediğinde çiftçimiz mağdur oluyordu. Bunun için her yıl TMO'yu Bilecik'e getirmek için gayret gösterip bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl buğdayda yüzde 25-30 artışla 120-130 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Yağcı'dan ziyaret

Belediye Başkanı Selim Yağcı da fiyatlar ve üretim fazlalığı nedeniyle mutlu günler yaşayan üreticilerle TMO'da bir araya geldi.

Bir yıldır bekledikleri hasat gününe gelindiğini aktaran Yağcı, şöyle konuştu:

"TMO tarafından alımın ilk günü. Bu sezonun öncelikle çiftçimize ve üreticimize hayırlı uğurlu, bereketli olmasını, güzel bir şekilde değerlendirmelerini temenni ediyoruz. Şu anda çiftçilerimiz ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bu verimliliğin iyi olduğu noktasında. TMO da burada destekleme alımı yapıyor, piyasa şartlarını da düzenliyor. Şu anda inşallah bu bir yıllık emeği iyi bir şekilde değerlendirirler."

Bilecik'te hububat tarımı yapan yaklaşık 6 bin kişi bulunduğu bildirildi.