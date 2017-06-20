Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 215,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,20 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi güne yükselişle başlamasının ardından 99.852,93 puanı görse de bu seviyelerde tutunamadı ve günün ilk yarısında 99.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Fed Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren ve Fed Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan'ın bugün yapacağı konuşmaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Öğleden sonra, ABD'de cari işlemler dengesi verisi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.