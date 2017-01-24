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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 83.242,75 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 194,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 0,37 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararları öncesinde 83.000-83.300 aralığında yatay bir seyir izledi.

Analistler, öğleden sonra saat 14.00'de açıklanacak PPK toplantı kararlarının piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 83.400 ve 84.000 seviyelerinin direnç, 82.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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