Borsa gününü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 372,83 puan artarken toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,82 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile sigorta oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, endeks kar satışlarının etkisiyle 93.945,96 puana kadar gerilese de günün son bir saatinde hızlı bir şekilde yükselişe geçti.

Endeks, düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destek ve özellikle banka pay piyasalarında güçlenen alımlarla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 sınırına kadar yükseldi ve günü 94.500 seviyesinin üzerinde tamamladı.

Bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu'nun ardından güçlenmeye devam eden TL, dolar karşısında, pozitif seyreden gelişmekte olan ülke para birimleri arasında yer aldı. Dolar/TL, gün içinde 3,5382 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi sonrasında önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3,5550 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan 1'inci çeyrek büyüme verisinin arından dolar endeksinin sınırlı da olsa değer kaybettiğini belirterek, bununla birlikte TL'nin bu hafta diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığına dikkati çekti. TL bu hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,5 yükselirken, diğer gelişmekte olan ülke para birimleri genel olarak dolar karşısında değer kaybetti.

Gelecek hafta yurt içinde enflasyon verisi ile cuma akşamı açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise çarşamba günü kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Analistler, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla gelecek hafta pazartesi günü piyasaların kapalı olacağını hatırlatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.