Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 254,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 1,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 105.716,23 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günün ilk yarısında 106.000- 106.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de 2'nci çeyrek cari denge ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın destek, olası yükselişlerde ise 108.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.