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Buradasınız : » » Borsa günün ilk yarısında geriledi (11 Ağustos 2017)

Borsa günün ilk yarısında geriledi (11 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,26 değer kaybıyla 106.438,47 puandan tamamladı.

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Borsa günün ilk yarısında geriledi (11 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,26 değer kaybıyla 106.438,47 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.361,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Tek kazandıran sektör endeksi yüzde 0,62 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,77 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 106.075,51 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günün ilk yarısında 106.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.900 seviyelerinin destek, 108.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Etiketler: borsa, BIST endeksi, BIST değerleri
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