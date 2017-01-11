Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.082,21 puandan girdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 311,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile sigorta oldu.

Güne, döviz piyasalarında yaşanan sert yükselişlerin etkisiyle değer kaybı ile başlayan BIST 100 endeksi, 76.650,33 puana kadar gerilemesinin ardından 77.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Dolar/TL'nin 3,8957 ile tarihi zirvesine çıkmasının ardından 3,85 seviyelerinde dengelendiğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 76.000 seviyesinin destek, 77.700 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti. AA