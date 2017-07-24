Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 azalışla 106.710,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 132,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile gıda, içecek oldu.

Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan ve en yüksek 107.508,34 puanı gören BIST 100 endeksi, Avro Bölgesi'nde beklentileri karşılamayan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından Avrupa borsalarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle 106.574,94 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 106.710,52 puandan tamamladı.

Bugün sabah saatlerinde 3,5265'ten işlem gören dolar/TL, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel yükselerek 3,5698 ile son 10 günün zirvesine çıktı. Dolar/TL saat 18.20 itibarıyla 3,5575'ten alıcı buluyor.

Analistler, yarın yurt içinde temmuz ayı reel kesim güven endeksi, yurt dışında Almanya'da ve ABD'de güven endekslerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 107.800 seviyesinin direnç, 106.000 ve 105.200 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.