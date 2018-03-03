Bor madeninde tüm zamanların rekoru kırıldı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Saç, geçen yıl 2,2 milyon ton bor madeni satışıyla tüm zamanların en büyük satış rekorunu kırdıklarını söyledi.

Bor madeninden 890 milyon dolar gelir elde edilerek, cari açığın azaltılmasına da katkı sağlandı. Yapılacak çalışmalarla, madenin katma değeri çok daha yüksek ürünlere dönüştürülmesi planlanıyor.

Türkiye, bor madeninde dünya rezervinin yüzde 71'sine sahip. Üretilen madenin yüzde 97'si 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanıyor. Yüzde 57'lik pazar payı, Eti Maden'i dünya bor lideri konumuna getirdi.

"Bor ürünlerinin tarımda kullanımları hızla arttı"

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi de geçen yıl Bandırma Bor İşletme Müdürlüğü'nün yaklaşık 340 bin ton bor kimyasalları satışıyla tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, işletmenin geçen yılı yaklaşık 250 milyon lira rekor karla kapattığını vurguladı.

Bandırma Limanı'ndan 932 bin ton gibi rekor miktarda bor kimyasallarının ihraç edildiğin anlatan Yahşi, "Üretilen bor ürünlerinin tarımda kullanımları hızla arttı. Bu kapsamda tarımsal verimi ve ürün kalitesini artırma konusunda önemli fırsatlar sunan Etidot-67 borlu gübre ürününe olan talepleri karşılamak amacıyla 2018 yılında 2. Etidot-67 fabrikasının inşaatına başlayacağız" diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı ise herkesin temel felsefesinin yerli ve milli tarımı geliştirmek olduğunu belirterek, bunun için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bütçesinin yarısını tarım desteklerine ayırdığını söyledi.

Kaynak: AA