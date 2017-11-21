Benzin fiyatında 6 ila 7 kuruş indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası otomatik fiyatlandırma sistemine bağlı olarak indirim kararı alındığını açıkladı.

İndirim kararının ardından litresi ortalama 5 Lira 67 Kuruş olan benzinin fiyatı 5 Lira 59 Kuruşa kadar gerileyecek.

Yeni fiyat tarifesi bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Benzin fiyatlarında en son 8 Kasım'da 13 kuruşluk artış yapılmıştı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

TRT Haber