Benzin fiyatında 6 ila 7 kuruş indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası otomatik fiyatlandırma sistemine bağlı olarak indirim kararı alındığını açıkladı.
İndirim kararının ardından litresi ortalama 5 Lira 67 Kuruş olan benzinin fiyatı 5 Lira 59 Kuruşa kadar gerileyecek.
Yeni fiyat tarifesi bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Benzin fiyatlarında en son 8 Kasım'da 13 kuruşluk artış yapılmıştı.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
TRT Haber