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Buradasınız : » » BDDK'da boş bulunan 4 üyeliğe atama yapıldı

BDDK'da boş bulunan 4 üyeliğe atama yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine Yakup Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatin Rüştü Karakaş atandı.

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BDDKda boş bulunan 4 üyeliğe atama yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine Yakup Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatin Rüştü Karakaş atandı.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Boş bulunan kurul üyeliklerine Yakup Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatin Rüştü Karakaş'ın atanması, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 84'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 20 Kasım 2017'de kararlaştırıldı.

Yakup Asarkaya, aynı zamanda ikinci başkan olarak görev yapacak.

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