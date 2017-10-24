'Batıda Türkiye ve Rusya'ya olumsuz algı yaratma çabası var'

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uluslararası yayın kuruluşu Global Connection tarafından Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bir otelde düzenlenen, Türkiye-Rusya Medya Forumu'nun ikinci gününde, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin bir sunum yaptı.

Konuşmasına Rusça, "Merhaba, günaydın ve hoş geldiniz." diyerek başlayan Şimşek, Rusça bilgisinin bu kelimelerle sınırlı olduğunu söyledi. Şimşek, 3,5 yaşındaki ikiz kızlarının da "Maşa ile Büyük Ayı" isimli Rus çizgi dizisini izlediğini ifade etti.

Dün akşam Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç ile bir telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Şimşek, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri kriz öncesinden çok daha iyi bir patikaya oturtmak için çalıştıklarını bildirdi.

Dünya ekonomisinde küresel kriz sonrasında büyümenin oldukça yavaşladığını aktaran Şimşek, küresel ekonominin bir toparlanma sürecinde bulunduğunu, önümüzdeki 3 yıl içinde küresel büyümenin yüzde 3,7'ye doğru olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Rusya ile Türkiye'nin G20 üyesi ülkeler olduğunu anımsatan Şimşek, bu platformdaki iş birliği ve dayanışmanın sorunları çözme noktasında çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye-Rusya ilişkileri

Şimşek, Türkiye-Rusya ilişkilerine değinirken de iki ülkenin her şeyden önce komşu olduğunu, komşuluk hukukunun da apayrı bir hukuk olduğunu dile getirdi. Şimşek, şöyle konuştu:

"Genelde ticaret komşular arasında olur. Rusya Federasyonu ile çok güçlü dostluk ve komşuluk ilişkileri içinde olmak istiyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu iş birliğimiz, ortaklığımız çok daha güçlü hale gelecek. Hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın menfaatine ilişkilerimiz ileriye gidecek. Ticari ilişkilerimiz oldukça güçlü, insanlar arasındaki diyalog çok iyi. Karşılıklı yatırımlarda bir sıçrama söz konusu. Birlikte yaptığımız Türk Akımı Projesi, nükleer santral projesi gibi büyük projeler var. Ortak yatırım fonuna ilişkin bir anlaşma söz konusu. Türk firmaları Rusya'da 1970'lerden bu yana çok büyük işler yaptılar. Türkiye geleceği parlak bir ülke. Rusya da geleceği son derece parlak bir ülke. Rusya ile Türkiye'nin, komşuluğun ötesinde, dostluk, ortaklık perspektifiyle ilişkilerini önümüzdeki yıllarda çok daha güçlendireceğine inanıyoruz. Ufak tefek sorunlar olur. Aile arasında da olur, normaldir bu. Önemli olan sorunların çözülmesi. Piyasalarımızı birbirimize ne kadar açarsak iki ülke de faydalanır. Ticaretten, yatırımdan, dışa açıklıktan korkmamamız lazım."

"Batıda Türkiye ve Rusya'ya ciddi bir olumsuz algı yaratma çabası var"

Sunumunun ardından Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir gazetecinin "Batı Rusya'ya karşı yaptırım uyguluyor, batının yaptırımlarını nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, sorunların diyalogla çözülmesinden, ülke vatandaşlarının cezalandırılmamasından yana oldukları karşılığını verdi.

Yaptırımların da çok çalışmadığını bildiklerini kaydeden Şimşek, "Bizim Rusya'ya bakış açımız bir komşuluk, stratejik ortaklık. Biz bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Şimşek, bir gazetecinin "Avrupa ve ABD basınına baktığımızda Rusya ve Türkiye'yi aynı kelimelerle eleştiriyorlar ve hakaret ediyorlar. Acaba bizler bu hoş olmayan yaklaşımı olumlu hale döndürebilir miyiz?" sorusuna da "Maalesef batıda Türkiye ve Rusya'ya yönelik olarak çok ciddi bir olumsuz algı yaratma çabası olduğunu, bunun sistematik olduğunu görebiliriz. Bu çok net." yanıtını verdi.