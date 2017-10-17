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Başbakan Yıldırım'ın açıklaması esnafı sevindirdi

Başbakan Yıldırım'ın, esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi sınırının 150 binden 200 bin liraya çıkarılacağını açıklaması esnafı sevindirdi.

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Başbakan Yıldırımın açıklaması esnafı sevindirdi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, partisinin TBMM Grup toplantısında, esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi sınırının 150 binden 200 bin liraya çıkarılacağını açıklaması esnafı sevindirdi.

Edirne'deki tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, yaptığı açıklamada, Başbakan'ın açıklamasını esnafın dükkanlarında izlediğini söyledi.

Devletin esnafa her durumda destek olduğunu belirten Sanış, "Esnafa kredi açıklaması, dünyada ekonomik kriz varken devletimizin ve hükümetimizin ne kadar büyük olduğunu, esnafa ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Artı 500 bin lira daha kredi ve bunu 10 yıl vadeyle ödeyecekler. Bu, iş yeri sahibi olmak isteyen esnaf için kaçırılmayacak bir fırsattır. Devletimiz hakikaten çok zor konjonktürden geçerken esnafa yardım ederek devlet babalığını bir kez daha gösterdi. Bu imkanlardan ihtiyacı olan tüm esnafımız yararlanacak." dedi.

Vade süresinin 10 yıla çıkarılmasının da esnafa ayrıca destek olduğunu dile getiren Sanış, "Bir esnaf arkadaşımızın sözü vardı, 'Taksitle çarşıyı verseler, çarşıyı satın alırım demişti'. Bu sürenin 10 yıl olmasıyla biriktirebilecekleri minimumla kredilerini ödeyebileceklerdir. Bu da esnafın nefes almasını sağlayacaktır." diye konuştu.

"Esnafın kalkınması için çeşitli adımlar atıldı"

Esnaf Erkan Güler de kredinin esnafa avantaj sağlayacağını ifade etti. Kiracı olan esnafın iş yeri sahibi olabileceğini vurgulayan Güler, esnaf adına sevindirici bir açıklama yapıldığını dile getirdi.

Devletin esnafın kalkınması için çeşitli adımlar attığını aktaran Güler, "Çiftçiye ve esnafa yönelik yardımlar sürüyor. Esnafın gerçekten buna ihtiyacı vardı. İşlerin düşmesine rağmen bunun hereketlenme sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Tuna Budak da daha önce "0" faizle kredi kullandığını ve işleri için yararlı olduğunu söyledi. Kredi kullanmayı tercih edeceğini aktaran Budak, "Kredi açıklamasını esnaf için olumlu buluyorum. Kira olan iş yerimin sahibi olmak isterim. 200 bin liralık krediyi de kullanmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, esnaf, işletme kredisi
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